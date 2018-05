Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que Fátima é universal para católicos e não católicos, depois de assistir no sábado à noite à procissão das velas e missa da peregrinação internacional aniversária de maio ao santuário.

Fátima "é universal para os católicos, mas é universal para aqueles que não são católicos, é um sinal de paz, de encontro e de ecumenismo, isso é muito importante para Portugal", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa após as cerimónias religiosas, onde esteve acompanhado da chefe de Estado da Cróacia, Kolinda Grabar-Kitarovic.

Milhares de peregrinos participaram no sábado na peregrinação internacional aniversária ao Santuário de Fátima, um ano depois do Centenário das Aparições, da visita do papa Francisco e da canonização de Francisco e Jacinta Marto.