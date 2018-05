Actualidade

O primeiro porta-aviões construído inteiramente pela China iniciou hoje testes no mar, num sinal de de crescente sofisticação da indústria de armamento daquele país.

Os 'media' ligados ao Estado anunciaram que o porta-aviões, que ainda está por batizar, saiu do porto de Dalian, situado no norte do país.

O departamento de segurança marítimo da província de Liaoning lançou uma ordem para a embarcação evitar uma secção do oceano, a sudeste da cidade, entre segunda e sexta-feira.