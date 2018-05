Timor-Leste/Eleições

A Aliança de Mudança para o Progresso (AMP) lidera a contagem dos votos nas legislativas antecipadas de sábado em Timor-Leste, estando em dúvida se conseguirá maioria absoluta ou se necessitará de apoio para formar Governo.

Quando estão contados quase 90% dos votos, e segundo dados oficiais provisórios do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE), a AMP obteve 253.462 votos ou 48,51% do total, à frente da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) que obteve 182.935 votos ou 35,01% do total.

Segundo os dados a terceira força política é o Partido Democrático (PD), com 41.749 votos e 7,99%, e a Frente de Desenvolvimento Democrático (FDD), com 29.821 votos ou 5,71%.