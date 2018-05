Actualidade

O cardeal John Tong, bispo emérito de Hong Kong, pediu hoje aos peregrinos em Fátima para que através do modo de viver e exemplo façam com que Cristo seja visível na sociedade.

"Com o nosso modo de viver e o nosso exemplo devemos fazer com que Cristo seja visível hoje na nossa sociedade", diz o cardeal na homilia que escreveu, mas lida pelo reitor do santuário, padre Carlos Cabecinhas, na missa final da peregrinação internacional aniversária ao Santuário de Fátima, a que assistem cerca de 300 mil fiéis.

O bispo emérito de Hong Kong aponta o exemplo da Virgem para dizer que Maria ajudará a "levar Cristo ao mundo e o mundo a Cristo", tornando as pessoas abertas e atentas "às necessidades dos outros" e a partilharem "o tesouro e a alegria" da fé.