Actualidade

A associação ambientalista Zero discorda da posição de Portugal de aceitar a utilização de óleo de palma na produção de biocombustíveis e quer que defenda a sua exclusão da diretiva das energias renováveis devido aos "impactos ambientais devastadores".

No âmbito da revisão da diretiva das energias renováveis, que está a decorrer para definir a atuação da União Europeia (UE) nesta área até 2030, "Portugal não apoia a proposta do Parlamento Europeu que visa excluir em 2021 os biocombustíveis produzidos a partir de óleo de palma" da contabilização para o cumprimento das metas das renováveis, refere a Associação Sistema Terrestre Sustentável, Zero, em comunicado.

Perante a situação nacional na produção e consumo de biocombustíveis, com um uso de óleo de palma "bastante diminuto" e uma crescente utilização de matérias residuais, a Zero espera que "Portugal assuma como uma das prioridades de negociação do texto final da diretiva o apoio à exclusão" daquele produto em 2021, "dando um sinal claro de preocupação" com a sustentabilidade dos recursos naturais.