O papa Francisco lamentou hoje os três ataques contra igrejas na cidade indonésia de Surabaya, que causaram pelo menos 11 mortos, e pediu que os "sentimentos de ódio e violência" se transformem em "reconciliação e fraternidade".

Francisco evocou o povo da Indonésia após a oração Regina Coeli, que substitui o Angelus no tempo pascal, a partir da janela do palácio apostólico do Vaticano.

"Elevo a minha oração pelas vítimas e suas famílias. Invoquemos juntos o Deus da paz para que faça com que acabem estas violentas ações e que no coração de todos encontrem espaço, não os sentimentos de ódio e violência, mas os de reconciliação e fraternidade", disse o papa.