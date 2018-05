Timor-Leste/Eleições

O secretário-geral da Fretilin, Mari Alkatiri, pediu hoje calma aos militantes do seu partido enquanto a direção investiga suspeitas de alegadas irregularidades das legislativas de sábado, em que a oposição obteve maioria absoluta.

"Não estou convencido com este resultado. Vamos investigar as suspeitas que temos de irregularidades. Isso não significa provas. Mas desconfiamos", afirmou numa declaração em vídeo divulgada na página oficial da Fretilin no Facebook.

Numa declaração em tétum para os militantes do partido reunidos no Comité Central da Fretilin (CCF), Mari Alkatiri disse que se as suspeitas não se comprovarem, a Fretilin aceitará o resultado e será uma "oposição forte".