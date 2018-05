Actualidade

Uma mulher morreu hoje atropelada por um comboio na zona da Meia-Praia, em Lagos, no Algarve, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta foi recebido pelas equipas de socorro às 10:21 e estiveram no local, a fazer a assistência, 12 operacionais, entre elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e dos Bombeiros de Lagos, adiantou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

"Desta ocorrência resultou um morto, vítima de atropelamento pela composição ferroviária", afirmou a mesma fonte, que disse não ter detalhes sobre as circunstâncias em que o acidente se deu, esclarecendo apenas que "o comboio ia no sentido Portimão-Lagos".