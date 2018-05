Actualidade

O árbitro da Associação de Futebol do Porto Jorge Sousa foi nomeado para dirigir hoje o Marítimo-Sporting, da 34.ª e última jornada da I Liga e que pode ser decisivo na atribuição do segundo lugar no campeonato.

Além deste jogo, o Conselho de Arbitragem divulgou hoje os árbitros dos restantes seis jogos que fecham o campeonato, tendo sido escolhido Fábio Veríssimo para o Benfica-Moreirense, o outro jogo em que está em jogo o segundo lugar, com o 'encarnados' na corrida, e a luta pela permanência, na qual estão envolvidos os minhotos.

Árbitros para os jogos de hoje da 34.ª e última jornada, agendados para as 18:00: