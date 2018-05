Catalunha

A Candidatura de Unidade Popular (CUP, esquerda radical) vai viabilizar na segunda-feira a investidura de Quim Torra como presidente do governo catalão, ao manter as abstenções dos quatro deputados, mas sem garantir as condições de governação do futuro executivo.

A decisão, que foi tomada hoje pelo conselho político da CUP, permite que na segunda-feira seja empossado Torra por maioria simples, com os votos favoráveis do Junts per Catalunya (JxCat, direita separatista) e da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), enquanto os restantes grupos parlamentares votarão contra - Cidadãos (direita liberal), Partido dos Socialistas da Catalunha, Catalunya En Comú-Podem (versão catalã do Podemos) e Partido Popular da Catalunha.

Em comunicado, a formação indicou que "não bloqueará a formação de um novo 'Govern'", num momento "complexo, marcado pela repressão e vulneração de direitos políticos e civis por parte do Estado".