Actualidade

O Benfica conquistou hoje a sua terceira Taça de Portugal de futsal feminino consecutiva, quarta no total, ao vencer na final o Novasemente por 3-1, em jogo disputado em Gondomar.

Numa reedição da final do ano passado, a história da vitória benfiquista começou a ser escrita por Fifó, aos seis minutos, pouco depois Sara Ferreira aumentou a vantagem (09), que viria a ser reduzida já na segunda parte por Pisko (28), com Janice a fechar as contas, aos 34 minutos.

No historial, o Benfica chega ao seu quarto triunfo em cinco edições, tendo o Quinta dos Lombos conquistado o troféu em 2014/15.