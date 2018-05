Actualidade

O líder do PCP criticou hoje o primeiro-ministro por preferir contratar funcionários públicos a dar aumentos salariais, ironizando que "é uma opção política" e que continua a haver dinheiro para "pagar uma dívida que não é pagável".

A crítica de Jerónimo de Sousa foi feita hoje no encerramento de um debate sobre "Crianças e pais com direitos", na Biblioteca Orlando Ribeiro, em Lisboa, em que fez a defesa de medidas estatais no apoio aos jovens pais, que, admitiu, precisa de investimento.

"Dizem-nos: têm razão, mas não há dinheiro", improvisou Jerónimo de Sousa no seu discurso, comentando a entrevista do primeiro-ministro, António Costa, ao Diário de Notícias, em que disse preferir contratar funcionários públicos a avançar com aumentos salariais, como pretendem PCP e Bloco de Esquerda.