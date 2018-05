Actualidade

A Ordem dos Médicos afirmou hoje que a urgência do Hospital dos Covões, em Coimbra, está sem capacidade de resposta da cirurgia em alguns turnos e, a partir de junho, ficará em risco de não cumprir requisitos mínimos.

O Serviço de Urgência do Hospital dos Covões, que integra o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), "está sem capacidade de resposta nalguns turnos de cirurgia", denunciou hoje a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM), em nota de imprensa enviada à agência Lusa, onde alerta também para o risco de a equipa de cirurgia do serviço não conseguir sequer "cumprir os requisitos mínimos" definidos pelo colégio de especialidade, a partir de junho.

"Já há dias em que a escala é constituída apenas por um especialista e um interno. E, durante a noite, apenas está escalado um cirurgião", afirma o presidente da SRCOM, Carlos Cortes, citado na nota.