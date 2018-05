Actualidade

O Estoril Praia, com um empate no terreno do Feirense (0-0), e o Paços de Ferreira, derrotado na visita ao Portimonense (3-1), foram hoje despromovidos à II Liga portuguesa de futebol.

Na 34.ª e última jornada da I Liga, o Estoril e o Feirense, em luta direta pela manutenção, não foram além de um 'nulo' que deixou os 'canarinhos' no 18.º e último lugar da classificação, com 30 pontos, e que ditou a sua despromoção após seis épocas no escalão principal. A equipa da casa ficou no 16.º posto, um ponto acima da linha de descida.

Em Portimão, o Paços de Ferreira foi batido por 3-1 e também não escapou à despromoção, terminando o campeonato no 17.º e penúltimo lugar, para regressar ao segundo escalão depois de 13 temporadas seguidas na I Liga.