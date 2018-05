Actualidade

O avançado brasileiro Jonas, do Benfica, sagrou-se hoje melhor marcador da Liga portuguesa de futebol pela segunda vez, ao terminar a edição 2017/18 com 34 golos, repetindo o feito de 2015/16.

Jonas, que hoje marcou de penálti na receção ao Moreirense (1-0), fechou a prova com mais sete golos do que o holandês Bas Dost (Sporting), que tinha sido o 'rei' dos marcadores na época passada, também com 34 tentos.

O internacional 'canarinho', de 34 anos, fechou a primeira volta com 20 golos e 10 jogos seguidos a marcar (terceira à 12.ª), e chegou à 28.ª ronda já com 33, tendo-se, então, lesionado e reaparecido apenas na parte final do encontro da 33.ª e penúltima jornada, em Alvalade.