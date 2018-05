Actualidade

Os lucros da Corticeira Amorim subiram para os 18,8 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 9,3% face ao período homólogo, segundo os dados comunicados à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM).

"O primeiro trimestre de 2017 foi o mais forte em termos de vendas, sendo o que mais dias úteis de trabalho teve em 2017", refere a empresa no comunicado enviado á CMVM.

De acordo com a corticeira, as vendas do trimestre atingiram os 185,4 milhões de euros, uma subida de 8% face ao obtido no primeiro trimestre de 2017.