Actualidade

O chefe da comissão anticorrupção da Malásia renunciou hoje ao cargo depois do novo primeiro-ministro, Mahathir Mohamad, ter ameaçado investigar o anterior chefe do Governo malaio Najib Razak por um alegado escândalo de corrupção.

Dzulkifli Ahmad, nomeado para o posto em agosto de 2016, apresentou a carta de demissão ao secretário-chefe do governo da Malásia, Ali Hamsa, de acordo com o jornal malaio The Star.

O recém-eleito primeiro-ministro, de 92 anos, impediu o antecessor Najib Razak de viajar para o exterior no passado fim de semana, alegando ter provas suficientes para investigar o seu envolvimento em casos de corrupção.