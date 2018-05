Actualidade

Trabalhos de doentes do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) vão, a partir de terça-feira, integrar uma exposição que mostra como é que a arte pode servir para expressar o desafio de viver com uma doença rara.

Aproveitando a presença da exposição Expression of Hope III no CHUC, esta instituição desafiou pessoas da região que sofrem de doenças raras a também fazerem as suas obras.

"Estes trabalhos integrarão a digressão da exposição Expression of Hope III em Portugal e serão complementados com trabalhos de outros doentes, pois a ideia será sempre desafiar os doentes de cada local a contribuir também com as suas obras", explicou à agência Lusa a presidente da Aliança Portuguesa de Associações das Doenças Raras, Marta Jacinto.