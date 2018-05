Actualidade

Um estudo liderado por investigadores da Universidade de Coimbra (UC) revela que a terapia fotodinâmica é eficaz no tratamento de infeções dentárias, foi hoje anunciado.

O estudo, desenvolvido sob liderança de especialistas da Área de Medicina Dentária e do Instituto de Microbiologia da Faculdade de Medicina e do Centro de Neurociências e Biologia Celular (no âmbito do trabalho de doutoramento de Patrícia Diogo), já foi publicado nas revistas 'Frontiers in Microbiology' e 'Photodiagnosis and Photodynamic Therapy', refere a UC numa nota enviada hoje à agência Lusa.

"Um dos grandes problemas atuais do tratamento endodôntico, comummente conhecido como desvitalização do dente, é garantir a completa destruição dos biofilmes microbianos - populações complexas de microrganismos que se formam no interior dos canais da raiz do dente e que provocam infeção --, por forma a assegurar o sucesso da intervenção", afirma a UC.