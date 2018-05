Actualidade

O hospital Idealmed, em Coimbra, que pertence ao grupo Luz Saúde, anunciou hoje um investimento de vários milhões de euros em tecnologia de ponta em equipamentos de imagiologia.

Com um investimento de vários milhões de euros, cujo montante não foi revelado, a unidade hospitalar de Coimbra da Idealmed vai passar a dispor "de um dos mais modernos serviços de imagem médica do país", de acordo com um comunicado do grupo enviado à agência Lusa.

O objetivo, acrescenta, é "dar resposta, em termos de diagnóstico e terapêutica, às mais exigentes e diferenciadas necessidades clínicas dos seus clientes".