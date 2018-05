Actualidade

Um palestiniano morreu e pelo menos 147 ficaram feridos em protestos junto à fronteira com Gaza contra a transferência da embaixada dos EUA de Telavive para Jerusalém.

De acordo com Ashraf al Qedra, porta-voz do Ministério da Saúde palestiniano em Gaza, Anas Qudieh, de 21 anos, morreu na sequência do impacto de uma bala a este de Jan Yunis, sul do enclave.

Outros 93 palestinos sofreram ferimentos de bala, pelo menos 15 por disparos de metralhadora, 10 por inalação de fumos e 29 por golpes e contusões.