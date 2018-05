Actualidade

A guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) da Colômbia anunciou hoje que vai suspender as suas "atividades militares" durante as eleições gerais no país para permitir que a população vote com tranquilidade.

"O ELN cessará as atividades militares à meia-noite de 25 de maio, até a meia-noite de [dia] 29 para criar condições favoráveis para que a sociedade colombiana se expresse nas eleições", escreve a organização na sua conta do Twitter.

A primeira volta das eleições presidenciais na Colômbia está agendada para o dia 27 de maio.