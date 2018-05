Actualidade

O ministro da Defesa Nacional de Angola, Salviano Sequeira, elogiou hoje a cooperação que Portugal tem prestado na formação de militares angolanos, através de um programa-quadro que será prolongado até 2021, falando mesmo numa "sã e profícua parceria".

O general Salviano Sequeira discursava hoje, na sede do Ministério da Defesa Nacional, na cidade alta, em Luanda, no início da 17.ª reunião bilateral luso-angolana no domínio da Defesa, na presença do homólogo português, José Azeredo Lopes, que iniciou esta segunda-feira uma visita oficial de cinco dias a Angola.

Para o ministro angolano, a participação de Portugal em projetos de cooperação com Angola no domínio da formação "tem sido de grande valia, sendo a língua comum facilitadora dessa cooperação".