O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, considerou hoje em Londres que os Estados Unidos "perderam o papel de mediador" no Médio Oriente, depois da decisão de transferirem a embaixada em Israel de Telavive para Jerusalém.

"Rejeitamos a decisão, que viola o direito internacional e as resoluções das Nações Unidas. Com a decisão, os Estados Unidos escolheram ser parte do problema e perderam o papel de mediador no processo de paz", declarou Erdogan, numa conferência de imprensa no centro de reflexão de Chatham House.

O Presidente da Turquia exortou a comunidade internacional a "desempenhar o seu papel o mais rapidamente possível" e a tomar medidas para pôr fim à "crescente agressão de Israel", reiterando o apoio à criação de um Estado palestiniano independente, com Jerusalém como capital.