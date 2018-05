Actualidade

O empresário Humberto Pedrosa que, com David Neeleman, integra o consórcio Atlantic Gateway, acionista privado da TAP, considera que o acordo que a transportadora alcançou com os pilotos para a atualização salarial dá estabilidade e conforto aos dois lados.

"Acho que é um bom acordo. É um bom acordo para os pilotos e é um bom acordo para a TAP. É um acordo a cinco anos que vai dar alguma estabilidade e conforto, tanto para um lado como para o outro", afirmou o responsável à Lusa.

No sábado, fonte oficial do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), questionada pela Lusa, disse que "a assembleia dos pilotos da empresa aprovou o texto final do acordo entre a TAP e a direção do sindicato".