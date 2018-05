Actualidade

O Conselho das Comunidades Portuguesas lamentou a ausência de algumas "autoridades" na sessão de abertura da reunião anual do conselho permanente deste organismo que representa os portugueses no estrangeiro, que decorre entre hoje e quarta-feira em Lisboa.

"Faço aqui um registo do trabalho que tem sido desenvolvido, mas seria importante que nós pudéssemos contar futuramente com a presença (...) também de outras autoridades com as quais dialogamos todo o ano, cujas presenças aqui seriam, são e serão sempre essenciais", afirmou o presidente do conselho permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas (CP-CCP), Flávio Martins, na sessão de abertura da reunião deste órgão.

No programa, estava prevista a presença do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, na abertura, seguindo-se um diálogo com os 12 membros do conselho permanente sobre "o papel institucional do CCP e a política do Governo para a diáspora".