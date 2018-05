Actualidade

A empresa Fibroglobal recusou hoje situações de sobrefinanciamento nos contratos de redes de alta velocidade rurais, após a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) ter apontado um montante de 3,1 milhões de euros a mais na cobrança destes serviços.

"A Fibroglobal reitera que, no seu entendimento, não existe uma situação de sobrefinanciamento no período analisado e aguarda que a Anacom promova também o respetivo processo de audiência prévia, para que os fundamentos deste entendimento possam também ser objeto da devida ponderação por parte do organismo que aconselha o contraente público nesta matéria", indica hoje a empresa numa nota assinada pelo diretor comercial, Carlos Oliveira.

Em causa está a informação divulgada pela Anacom no início do mês relativa à identificação de "eventuais sobrefinanciamentos", no total de 3,1 milhões de euros, no âmbito dos contratos relativos às redes de alta velocidade rurais.