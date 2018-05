Actualidade

O líder do PSD, Rui Rio, defendeu hoje ser "sempre positivo" concluir uma legislatura, mas se esta não chegar ao fim a responsabilidade não é dos sociais-democratas, mas "do jogo" entre PS, BE e PCP.

"O PSD não vai entrar nesse esticar de corda. Eu acho que é sempre positivo, sempre bom, que as legislaturas se cumpram na totalidade", mas "chegar ao fim com esta legislatura não é responsabilidade do PSD, [que] é oposição, é um jogo entre PS, PCP e BE", disse Rio aos jornalistas, no Porto.

Segundo Rui Rio, quando uma legislatura não chega ao fim "é porque há uma anomalia" e, neste caso, "naturalmente tem a ver com o relacionamento entre PS, BE e PCP, e não com o PSD".