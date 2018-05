Actualidade

Os brasileiros Armandinho e Marcelinho da Lua e os portugueses The Black Mamba atuam no festival na areia Ocean Spirit, que espera 100 mil visitantes entre 20 e 29 de julho, em Torres Vedras, foi hoje anunciado.

Armandinho e o dj Marcelinho da Lua são esperados na noite de 27 de julho e The Black Mamba atua no dia seguinte à noite no festival Ocean Spirit, que se realiza na praia de Santa Cruz, divulgou em conferência de imprensa a Câmara Municipal e a empresa municipal Promotorres, de Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

A organização decidiu este ano concentrar os concertos nesse fim de semana e reduzir o horário do festival até às 00:00 nos restantes dias, em que a animação fica a cargo de djs, bandas ou artistas locais, para dinamizar os estabelecimentos de diversão noturna em Santa Cruz.