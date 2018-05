Actualidade

O Tribunal de Loures transferiu para Monsanto, em Lisboa, o julgamento de dois dos homens mais procurados pelas autoridades argentinas, julgados em Portugal por roubos violentos a bancos, após os advogados recusarem ser revistados com detetor de metais.

A ata da segunda sessão do julgamento de Rodolfo "El Ruso" Lohrman e Horacio Maidana, realizada na sexta-feira, à qual a agência Lusa teve hoje acesso, conta que o incidente teve início quando, na manhã desse dia, os mandatários dos cinco arguidos no processo "se recusaram a entrar na sala de audiências, alegando que não têm de ser sujeitos à medida de segurança de revista com detetor de metais".

A presidente do coletivo de juízes, Elisabete Reis, ordenou então que fossem "nomeados defensores oficiosos a todos os arguidos para continuação do julgamento", o que não foi possível durante a manhã, sendo então retomado pelas 14:00.