Catalunha

O chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, mostrou-se hoje disposto a ter uma relação de "entendimento e concórdia" com o novo presidente do governo catalão, Quim Torra, desde que este cumpra a lei e a Constituição.

O executivo vai apostar pelo "entendimento e pela concórdia", disse o chefe do Governo espanhol, garantindo que "a lei, a Constituição espanhola e o resto do ordenamento jurídico se irão cumprir".

Mariano Rajoy avançou que não gosta das palavras que tem ouvido da boca de Quim Torra, mas que o irá julgar não por estas, mas sim pelo que fizer a partir de agora.