Actualidade

A beleza, interpretada pelo arquiteto Álvaro Siza, "é a própria razão e garantia da funcionalidade, a mais eficaz, de resto", afirma Carlos Campos Morais, no prefácio do livro "02 Textos", de Álvaro Siza, que é apresentado na sexta-feira, no Porto.

O livro, publicado pela Parceria A.M. Pereira, sucede a "Textos 01", de 2009, e reúne 68 artigos selecionados pelo arquiteto, distinguido com o Prémio Pritzker, em 1992. O livro é apresentado na sexta-feira, às 18:00, na Casa da Prelada, no Porto.

Cronologicamente, os textos vão de 2001 a 2016. O mais recente é sobre o arquiteto José Carlos Nunes Oliveira, que trabalha no ateliê de Álvaro Siza, e que se destina a um outro "livro em publicação", segundo se lê na obra.