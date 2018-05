Incêndios

A colaboração entre o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e as Forças Armadas para vigilância e sensibilização nos incêndios florestais foi reforçada e vai abranger 44 áreas críticas, disse hoje o presidente da entidade.

"Pretendemos [em 2018] reforçar o bom projeto que desenvolvemos o ano passado com as mesmas ações de sensibilização e vigilância ativa em 44 áreas críticas" do país, afirmou o presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), Rogério Rodrigues.

O protocolo de colaboração entre o ICNF e as Forças Armadas para vigilância das florestas, chamado Faunus, "envolverá um valor financeiro de apoio que quase duplica para 1,2 milhões de euros", acrescentou o responsável.