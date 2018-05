Actualidade

O treinador Carlos Pinto vai deixar o Santa Clara, depois de levar o clube à I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a SAD do emblema açoriano.

"A Santa Clara Açores Futebol SAD e o 'mister' Carlos Pinto entenderam não renovar o vínculo contratual que ligava as duas partes", lê-se na página oficial do clube na rede social Facebook.

No mesmo comunicado, o clube aproveita para "agradecer" a Carlos Pinto e à restante equipa técnica pela "competência, profissionalismo e dedicação" ao longo do tempo que o treinador esteve ao serviço do clube açoriano, que assegurou a subida ao principal escalão graças ao segundo lugar na II Liga.