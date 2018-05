Actualidade

Os deputados do PSD eleitos por Leiria apelaram hoje à intervenção direta do primeiro-ministro para que sejam realizadas com urgência obras no Itinerário Complementar n.º 2 (IC2), entre Pombal e Coimbra, para diminuir a sinistralidade.

Num documento endereçado a António Costa, cujo primeiro subscritor é Pedro Pimpão, os deputados apelam à "intervenção direta do próprio primeiro-ministro para que seja realizada, com caráter de urgência, uma intervenção profunda no IC2, que contribua para diminuir a sinistralidade rodoviária verificada neste troço que liga o limite do distrito de Coimbra com o limite do distrito de Leiria, atravessando todo o concelho de Pombal".

"São mortes a mais para ficarmos de braços cruzados", escreve Pedro Pimpão, ao lembrar que na semana do dia 11 (data em que o documento foi enviado) se registou mais um acidente que provocou a morte a duas pessoas.