Actualidade

A coordenadora do BE defendeu hoje a recuperação dos salários da função pública, referindo que "não têm sentido" as declarações do primeiro-ministro, António Costa, sobre a contratação de funcionários públicos em detrimento do aumento de salários.

"Não percebo muito bem a frase. Julgo que não tem sentido porque tanto quanto sei, o Governo tem no processo de descongelamento [de carreiras] que aumentar salários, tem que aumentar a tabela remuneratória única no que diz respeito aos escalões mais baixos que já foram ultrapassados pelo salário mínimo. Portanto, essa escolha não está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é recuperar os salários da função pública", afirmou Catarina Martins.

Em entrevista ao Diário de Notícias este fim de semana, António Costa referiu que "é mais importante contratar mais funcionários públicos do que aumentar os salários".