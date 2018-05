Incêndios

O combate aos incêndios deverá ter o primeiro reforço de meios a partir de terça-feira, com a entrada em vigor do agora denominado "nível II", mas o dispositivo que estará no terreno ainda não foi divulgado.

A Diretiva Operacional Nacional (DON), que estabelece o dispositivo especial de combate a incêndios rurais (DECIR) para este ano, indica que, entre 15 e 31 de maio, os meios vão ser reforçados, integrando neste período até 6.290 elementos e até 1.473 veículos dos vários agentes presentes no terreno.

Nesta fase, que passa a chamar-se "reforçado - nível II", os meios aéreos são no máximo 32, segundo a DON.