Actualidade

O Ministério Público (MP) acusou hoje três funcionários da empresa de segurança que prestavam serviço na discoteca lisboeta Urban Beach pelo crime de homicídio qualificado, na forma tentada, divulgou hoje o MP.

Segundo adianta a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), de acordo com os indícios, em 01 de novembro de 2017, pelas 06:30, na zona das 'roulottes' de comes e bebes, no Cais da Viscondessa, em Lisboa, os arguidos "confrontaram-se com os ofendidos, agredindo-os violentamente".

A PGDL, citando a acusação, refere que um dos arguidos desferiu num dos ofendidos um soco na face que o fez cair ao solo, local onde o atingiu com um golpe de navalha na coxa.