Actualidade

As câmaras das Caldas da Rainha e Óbidos iniciaram hoje uma intervenção para reabrir a embocadura que liga a Lagoa de Óbidos ao mar e evitar a morte de peixes e bivalves.

A intervenção iniciada hoje na praia da Foz do Arelho visa, numa primeira fase, "repor a água [salgada] dentro da Lagoa" e "redefinir um novo local para a 'aberta' [canal que liga a Lagoa ao mar], cerca de 40 metros a norte" do local agora assoreado, disse à Lusa o presidente da câmara de Óbidos, Humberto Marques.

A obra surge na sequência das preocupações manifestadas por duas dezenas e meia de mariscadores e pescadores da Lagoa de Óbidos, que, no início de maio, se concentraram na Foz do Arelho exigindo medidas urgentes para a reduzida ligação da lagoa ao mar, que alegavam estar a causar a morte do marisco.