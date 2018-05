Actualidade

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou hoje, em Londres, que os EUA tinham perdido "o seu papel de mediador" no Médio Oriente, depois da sua decisão de transferir a embaixada de Telavive para Jerusalém.

"Rejeitamos esta decisão que viola o direito internacional e as resoluções das Nações Unidas", declarou Erdogan, no segundo dia da sua visita ao Reino Unido, durante uma palestra no centro de reflexão Chatham House.

O chefe de Estado acrescentou que "com esta decisão, os EUA escolheram serem uma parte do problema e perderam o seu papel de mediador no processo de paz" no Médio Oriente.