O Ministério Público (MP) decidiu hoje acusar o ex-presidente da Câmara de Braga Mesquita Machado e o dono da BRITALAR, António Salvador, de "um crime de prevaricação", na concessão dos lugares de estacionamento pago à superfície.

Na acusação, a que a agência Lusa teve acesso, o MP diz que os arguidos atuaram em conjugação de esforços e na sequência de acordo previamente firmado, visando, com as suas condutas consertadas, o favorecimento, no contexto do concurso público (...) das concorrente BRITALAR SA" tendo para isso Mesquita Machado agido "em desconformidade (...) e em violação das peças procedimentais deste concurso e das normas legais aplicáveis".

Em declarações à Lusa, confrontado com a acusação do MP, o ex-autarca afirmou estar "de consciência tranquila".