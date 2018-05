OPA/EDP

O Governo chinês disse hoje que não vê razões para "terceiras partes" se oporem à OPA da China Three Gorges (CTG) à EDP, numa altura de crescente escrutínio sobre o investimento chinês no ocidente.

"Quando a cooperação é baseada no respeito mútuo, com benefícios e ganhos para ambos (...) não vejo razões para outras partes contestarem", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Lu Kang, quando questionado pela Lusa sobre uma possível resistência dos reguladores ao negócio.

"O Governo chinês apoia e encoraja as empresas chinesas a encetarem uma cooperação mutuamente benéfica com empresas portuguesas", acrescentou, em conferência de imprensa.