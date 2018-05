Actualidade

O magnata Lawrence Ho, filho do fundador da Sociedade de Jogos de Macau Stanley Ho, afirmou estar determinado em apostar no Japão para continuar a expansão internacional do grupo hoteleiro e operador de jogo Melco International.

"Só para meter as coisas em escala: Nós quase que conseguimos meter 73 'Macaus' dentro da cidade de Tóquio", afirmou o diretor executivo da Melco International, referindo-se às potencialidades turistícas, pouco aproveitadas no Japão, durante o discurso inaugural na edição deste ano da feira Global Gaming Expo Asia (G2E Asia), em Macau.

"A indústria do turismo representa 10% do PIB [Produto Interno Bruto] mundial e emprega cerca de um décimo da força de trabalho no mundo", disse Lawrence Ho, de 42 anos, sublinhando que "no Japão estes números caem para 6,7%".