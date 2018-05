Timor-Leste/Eleições

As legislativas de sábado passado em Timor-Leste foram "eficientemente administradas" e cumpriram "padrões internacionais de eleições livres e justas", indica hoje a avaliação preliminar dos observadores do International Republican Institute (IRI).

A avaliação é feita num curto resumo preliminar da equipa de cerca de 20 observadores, de curto e longo prazo, que acompanharam as eleições, ganhas pela coligação da oposição, a Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), com uma maioria de 34 lugares no parlamento de 65.

"As eleições parlamentares de 12 de maio foram eficientemente administradas e cumpriram os padrões internacionais de eleições livres e justas", referiu o relatório do instituto norte-americano.