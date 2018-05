Actualidade

As receitas totais da Vodafone Portugal subiram 3,3% no ano fiscal terminado em março, para 1.014 milhões de euros, face ao período homólogo, e as receitas de serviços avançaram 4,6%, anunciou hoje a operadora.

Em comunicado, a operadora de telecomunicações refere que, "na análise ao exercício fiscal de 2017-2018, as receitas de serviços ascendem a 950 milhões de euros, o que representa um crescimento de 4,6% face ao ano anterior", e as receitas totais "sobem 3,3%" anualmente, "ultrapassando os mil milhões de euros".

Estes resultados, "alcançados num ambiente setorial desafiante e em transformação, refletem o posicionamento estratégico da Vodafone Portugal, assente na diferenciação e no crescimento orgânico dos seus negócios", adianta a operadora.