A questão do Kosovo vai permanecer um dos temas em destaque na nova cimeira União Europeia (UE)-Balcãs ocidentais prevista para quinta-feira em Sófia, com cinco Estados-membros a insistirem na recusa em reconhecer a independência.

Apesar de o primeiro projeto da "Declaração da cimeira de Sófia", elaborada pelos 28 Estados-membros, ter sido debatido em finais de março numa reunião de embaixadores europeus, são reduzidas as expectativas sobre este novo encontro na capital búlgara entre os chefes de Estado da UE e os seus homólogos da Albânia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Macedónia (Fyrom), Montenegro e Sérvia, a primeira cimeira do género dos últimos 15 anos.

A Bulgária, que assume até fins de junho a presidência semestral do Conselho europeu, empenhou-se de forma particular na realização deste encontro com os seus vizinhos.