Timor-Leste/Eleições

O detalhado processo de apuramento nacional dos resultados das eleições legislativas de sábado em Timor-Leste, um dos passos na certificação dos dados, começou hoje na Comissão Nacional de Eleições (CNE) em Díli.

Uma zona central de um dos edifícios do complexo da CNE em Díli foi preparada e vedada para criar um espaço onde, em várias mesas, se verificam uma por uma as atas dos 885 centros de votação do país e da diáspora.

É aqui, em cinco mesas, uma das quais reservada para os comissários da CNE, que, sob o olhar atento de fiscais partidários e observadores, se comprova que não houve erros no processo de contagem a nível municipal.