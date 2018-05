Actualidade

Ataques talibãs provenientes de "múltiplas direções" na capital da província de Farah, no oeste do Afeganistão, perto da fronteira com o Irão, mataram e feriram hoje dezenas de polícias, anunciaram as autoridades afegãs.

De acordo com o chefe do conselho provincial de Farah, Fared Bakhtawer, "vários postos de segurança na cidade foram invadidos por talibãs, estando em curso um intenso tiroteio".

O responsável não avançou o número de mortos ou feridos, mas disse que as baixas "são altas entre as forças de segurança".