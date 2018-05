Timor-Leste/Eleições

O líder da coligação que venceu as eleições de sábado em Timor-Leste, Xanana Gusmão, saudou hoje a "maturidade política" mostrada pelos timorenses durante o processo eleitoral, que considerou justo, apesar de "pequenos falhanços".

"Para a AMP o resultado foi justo. Mas se analisarmos as atas e verificarmos, podemos dizer ao STAE e CNE que há alguns falhanços", afirmou Xanana Gusmão, na sua primeira declaração desde as eleições de sábado que a sua coligação, a Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), venceu com maioria absoluta.

"Estamos a analisar atas para apresentar reclamações. Porque para apresentar reclamações é preciso recolher factos. Se o povo é maduro e mostrou maturidade política, os líderes dos partidos têm que mostrar também maturidade ao povo", afirmou.