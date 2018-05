Actualidade

A economia portuguesa cresceu 2,1% no primeiro trimestre em termos homólogos e 0,4% em cadeia, ficando abaixo da média das estimativas dos analistas ouvidos pela agência Lusa.

De acordo com a estimativa rápida hoje divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o Produto Interno Bruto (PIB), em termos homólogos, aumentou 2,1% em volume no primeiro trimestre de 2018 (2,4% no trimestre anterior) e, comparativamente com o quarto trimestre de 2017, o PIB aumentou 0,4% em termos reais (0,7% no trimestre anterior).

Os analistas ouvidos pela Lusa estimavam que o PIB crescesse 0,6% em cadeia e 2,2% em termos homólogos.